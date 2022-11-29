Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Коді Гакпо відкрив рахунок у грі 3-го туру чемпіонату світу Нідерланди - Катар.

Нападник Помаранчевих, отримавши м'яч неподалік від чужого штрафного, пробіг кілька метрів і, перебуваючи під наглядом 4-х захисників суперника, пробив по воротах, щойно увійшов до карної зони.

У підсумку збірна Нідерландів впевнено перемогла господарів мундіалю та вийшла до плей-оф із першого місця.

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