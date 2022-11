Фани Саудівської Аравії винесли двері, святкуючи гол у ворота Аргентини на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сенсаційна перемога збірної Саудівської Аравії над Аргентиною у першому турі чемпіонату світу спричинила не лише радість серед уболівальників азіатської команди, а й різні курйозні випадки.

Один із них вдалося зняти на відео, з якого помітно, що група молодих фанів не тямить себе від щастя після голу у ворота Емільяно Мартінеса. Святкування було настільки бурхливим, що постраждади двері кімнати, в якій відбувався груповий перегляд футбольного матчу.

Bro took the door off??? Football brings out the craziest emotions in you 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fiQUvB7mkv