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Фани Саудівської Аравії винесли двері, святкуючи гол у ворота Аргентини на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 187 0
Фани Саудівської Аравії винесли двері, святкуючи гол у ворота Аргентини на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сенсаційна перемога збірної Саудівської Аравії над Аргентиною у першому турі чемпіонату світу спричинила не лише радість серед уболівальників азіатської команди, а й різні курйозні випадки.

Один із них вдалося зняти на відео, з якого помітно, що група молодих фанів не тямить себе від щастя після голу у ворота Емільяно Мартінеса. Святкування було настільки бурхливим, що постраждади двері кімнати, в якій відбувався груповий перегляд футбольного матчу.

Відео

Добре, хоч телевізор не чіпали.

Варто додати, що в Саудівській Аравії середу оголосили вихідним днем ​​на честь цієї історичної перемоги над Аргентиною.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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