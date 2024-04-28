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Олександрія не змогла забити Колосу в 26 турі УПЛ

Сьогодні 17:23 141 0
Олександрія не змогла забити Колосу в 26 турі УПЛ
Фото: ФК Олександрія
#Колос, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та ковалівський Колос не виявили сильнішого в матчі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. 

Гра завершилася з рахунком 0:0.

У першому таймі Олександрія більше володіла ініціативою, але ось абсолютно без моментів. Колосу біло зручно грати другим номером. Але ковалівці не створювали нагоди й не били в площину воріт.

У другій половині зустрічі також не було забито голів. Але з'явилися небезпечні моменти. Зокрема, наприкінці гри Владислав Погорілий міг принести гостям перемогу, але не влучив у порожній кут воріт суперника.

Олександрія займає 12 сходинку в турнірній таблиці, а ковалівська команда розмістилася на 9 місці.

У наступному турі 4 квітня Олександрія прийматиме Рух. А Колос 5 квітня на виїзді зіграє проти київських динамівців.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
26 тур, 28 квітня

Колос - Олександрія 0:0 (0:0)

Колос: Фесюн, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець, Демченко, Мілько, Топалов (Велетень, 74), Оріховський (Паулаускас, 88), Ільїн (Цуріков, 88), Безбородько (Рангел, 46)

Олександрія: Шевченко, Ковалець (Смирний, 61), Калитвинцев, Кулаков (Погорілий, 61), Логінов (Білошевський, 8, Кравченко, 79), Мартинюк, Кампос, Калюжний, Копина, Костишин (Джеванні, 61), Михайленко

Попередження: 19' Безбородько, 43' Кампуш

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня Зоря й Оболонь не виявили сильнішого, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках.

У неділю, 28 квітня, також Кривбас зустрінеться з клубом Металіст 1927 (початок — о 18:00 за Києвом).

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець. 

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