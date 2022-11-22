Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Салем Аль-Давсарі суперударом приніс перемогу збірній Саудівської Аравії в матчі першого туру чемпіонату світу проти Аргентини.

На 53-й хвилині півзахисник наважився на шалений постріл із краю штрафного майданчика в дальній кут воріт Емільяно Мартінеса.

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Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку цей гол став переможним для Саудівської Аравії - сенсаційні 2:1.

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