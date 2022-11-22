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Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 16:00 Андрій Дунець 88 0
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
#Саудівська Аравія, #ЧС-2022, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Салем Аль-Давсарі суперударом приніс перемогу збірній Саудівської Аравії в матчі першого туру чемпіонату світу проти Аргентини.

На 53-й хвилині півзахисник наважився на шалений постріл із краю штрафного майданчика в дальній кут воріт Емільяно Мартінеса.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку цей гол став переможним для Саудівської Аравії - сенсаційні 2:1.

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