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Довбик увійшов у історію Ла Ліги, опинившись в одному ряду з Роналду та Левандовським

Сьогодні 21:01 206 0
Довбик увійшов у історію Ла Ліги, опинившись в одному ряду з Роналду та Левандовським
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Завдяки голу у ворота Лас-Пальмаса в матчі 33 туру Ла Ліги Артем Довбик увійшов до елітної п’ятірки футболістів, які найвидше досягли позначки 19 голів у чемпіонаті Іспанії. 

Відповідну статистику наводить портал Opta. 

Український нападник Жирони відзначився 19 м’ячами в 31 матчі — це 5-й найкращий результат у XXI столітті. Швидше 19 голів «пробивали» лише Жуліо Баптіста (для цього йому знадобилося 29 ігор), Роберт Левандовський (28), Радамель Фалькао (24) та Кріштіану Роналду (23). 

Зазначимо, що свій 19-й гол у Ла Лізі Довбик забив з пенальті в другому таймі переможного матчу з Лас-Пальмасом. У першій половині зустрічі в нього також була нагода відзначитися з 11-метрової позначки, але воротар відбив удар. Втім, Артему пощастило, оскільки Давид Лопес добив м’яч у сітку воріт. 

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