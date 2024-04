Довбик увійшов у історію Ла Ліги, опинившись в одному ряду з Роналду та Левандовським

Завдяки голу у ворота Лас-Пальмаса в матчі 33 туру Ла Ліги Артем Довбик увійшов до елітної п’ятірки футболістів, які найвидше досягли позначки 19 голів у чемпіонаті Іспанії.

Відповідну статистику наводить портал Opta.

Український нападник Жирони відзначився 19 м’ячами в 31 матчі — це 5-й найкращий результат у XXI столітті. Швидше 19 голів «пробивали» лише Жуліо Баптіста (для цього йому знадобилося 29 ігор), Роберт Левандовський (28), Радамель Фалькао (24) та Кріштіану Роналду (23).

31 - Fastest players to reach 19 goals in LaLiga in the 21st century:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 23 appearances

🇨🇴 Radamel Falcao - 24

🇵🇱 Robert Lewandowski - 28

🇧🇷 Júlio Baptista - 29

🇺🇦 ARTEM DOVBYK - 31



