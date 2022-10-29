Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик постраждав від зіткнення з ексгравцем Шахтаря В'ячеславом Шевчуком під час гри в футбол.

Про це розповів сам Циганик в етері Профутбол Digital:

"Я хочу попросити вибачення, що я сьогодні в окулярах. По-іншому не можу бути. Якщо я їх зніму, то буде видно, що в мене перебитий ніс. Диверсія донецьких, цей Шахтар мене ніяк не відпускає.

Вчора грали у футбол, тренувалися, і я влетів у Славу Шевчука. Чисто ігровий момент, у мене до нього немає претензій. Він дуже переживав – і телефонував, і ввечері ми зустрічалися. Він дуже перепрошував. Нема жодних претензій.

Але, знаєте, Шахтар все одно мене не відпускає. Я вже 10 років з цими донецькими воюю, і все одно мене десь знайдуть. Так що зламаний ніс, вчора його вправляв".