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Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО

Сьогодні 16:22 Андрій Дунець 844 1
Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО
#Ігор Циганик, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик постраждав від зіткнення з ексгравцем Шахтаря В'ячеславом Шевчуком під час гри в футбол.

Про це розповів сам Циганик в етері Профутбол Digital:

"Я хочу попросити вибачення, що я сьогодні в окулярах. По-іншому не можу бути. Якщо я їх зніму, то буде видно, що в мене перебитий ніс. Диверсія донецьких, цей Шахтар мене ніяк не відпускає.

Вчора грали у футбол, тренувалися, і я влетів у Славу Шевчука. Чисто ігровий момент, у мене до нього немає претензій. Він дуже переживав – і телефонував, і ввечері ми зустрічалися. Він дуже перепрошував. Нема жодних претензій.

Але, знаєте, Шахтар все одно мене не відпускає. Я вже 10 років з цими донецькими воюю, і все одно мене десь знайдуть. Так що зламаний ніс, вчора його вправляв".

Пізніше Циганик у своєму Інстаграмі показав фото наслідків інциденту.

Нагадаємо, Циганик та Шевчук довгий час працювали у футбольних ток-шоу, які були конкурентами, - у "Профутболі" та "Великому футболі" відповідно.

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