Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали?

Президент львівського Руха Григорій Козловський на власній великій пресконференції звернувся до відомого футбольного журналіста Ігоря Циганика.

Козловському не сподобалося, що Циганик не висловлювався на тему недопуску стадіону "Україна" у Львові до проведення змагань.

"Я вважаю, як президент футбольного клубу Рух, що я не маю морального права боротися і виграти право першої шлюбної ночі чи оренди стадіону Карпат. Цей стадіон все життя належав Карпатам, тому що це їхня історія. А не можна вкрасти історію, тільки м***алі можуть у нас історію красти. Я не можу красти історію у львівського клубу, який я люблю, поважаю і за нього вболіваю.

Розумієте, і недавно дивлюся інтерв'ю одного журналіста, який розказує, як йому боляче було дивитися на те, що відбувалося на футбольному полі. А я хочу тебе запитати: а боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Рот закрили, в ж*пу запхали. Тоді не було боляче вам?

Про Циганика я говорю, про Циганика. Тоді боляче не було? І в інстаграм мій зайдете і подивитеся, як крокодил тягне антилопу в воду. І прочитайте мій коментар. Це я писав тоді про Циганика", - сказав Козловський.