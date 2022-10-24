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Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали?

Сьогодні 15:47 Андрій Дунець 309 0
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали?
#Рух, #Ігор Циганик, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент львівського Руха Григорій Козловський на власній великій пресконференції звернувся до відомого футбольного журналіста Ігоря Циганика.

Козловському не сподобалося, що Циганик не висловлювався на тему недопуску стадіону "Україна" у Львові до проведення змагань. 

"Я вважаю, як президент футбольного клубу Рух, що я не маю морального права боротися і виграти право першої шлюбної ночі чи оренди стадіону Карпат. Цей стадіон все життя належав Карпатам, тому що це їхня історія. А не можна вкрасти історію, тільки м***алі можуть у нас історію красти. Я не можу красти історію у львівського клубу, який я люблю, поважаю і за нього вболіваю.

Розумієте, і недавно дивлюся інтерв'ю одного журналіста, який розказує, як йому боляче було дивитися на те, що відбувалося на футбольному полі. А я хочу тебе запитати: а боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Рот закрили, в ж*пу запхали. Тоді не було боляче вам?

Про Циганика я говорю, про Циганика. Тоді боляче не було? І в інстаграм мій зайдете і подивитеся, як крокодил тягне антилопу в воду. І прочитайте мій коментар. Це я писав тоді про Циганика", - сказав Козловський.

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