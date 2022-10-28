Леоненко: Динамо грає, як команда ветеранів

Джерело - Виктор Леоненко.

Віктор Леоненко розкритикував гру Динамо в матчі 5 туру Ліги Європи проти кіпрського АЕКа.

Свою думку ексфутболіст киян висловив на власному Ютуб-каналі:

"Я не раз ставив собі просте запитання: а чи можна грати ще повільніше? Наприклад, наша команда ветеранів уже грає повільно... Ну, там уже багато років, вони вже все повигравали - там нема куди поспішати. А ось тут (у матчі проти АЕКа - прим ред.) ви бачили темп?"

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Нагадаємо, Динамо внаслідок нічиєї з АЕКом достроково втратило всі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Мірча Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

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