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Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 394 0
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера
#АЕК, #Ліга Європи, #Мірча Луческу, #Динамо, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу повинен негайно піти з посади головного тренера Динамо - така думка є одностайною серед фанів клубу та експертів-оглядачів.

Київський клуб унаслідок нічиєї у 5-му турі Ліги Європи із кіпрським АЕКом достроково втратив усі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

Вболівальники Динамо вже давно не стримуються у власних гнівних висловлюваннях на адресу румунського фахівця і не дивно, що після зустрічі у Ларнаці здійнялася чергова висока хвиля невдоволень.

Погляньмо, що писали у Твіттері

Відомий журналіст Андрій Сеньків завершив власний тред лаконічним висновком.

Андрій Кузнєцов публікує іронічно-сумний допис.

Бразильський журналіст Джованні Чакон ламаною українською виносить категоричний вердикт.

Один із фанів порівнює гру нинішніх динамівців із тим, що було за попередніх тренерів. Порівняння виходить не на користь нинішнього штабу.

Інший уболівальник дотепно жартує, згадуючи помаранчево-чорне минуле Луческу.

Дехто просто відчайдушно вимагає кадрових змін.

Один із дописувачів примудрився знайти позитив у невдалих виступах команди.

"Я ж казав!" - самовпевнено заявляє Богдан Шабаровський.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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