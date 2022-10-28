Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу повинен негайно піти з посади головного тренера Динамо - така думка є одностайною серед фанів клубу та експертів-оглядачів.

Київський клуб унаслідок нічиєї у 5-му турі Ліги Європи із кіпрським АЕКом достроково втратив усі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

Вболівальники Динамо вже давно не стримуються у власних гнівних висловлюваннях на адресу румунського фахівця і не дивно, що після зустрічі у Ларнаці здійнялася чергова висока хвиля невдоволень.

Погляньмо, що писали у Твіттері

Відомий журналіст Андрій Сеньків завершив власний тред лаконічним висновком.

Андрій Кузнєцов публікує іронічно-сумний допис.

Бразильський журналіст Джованні Чакон ламаною українською виносить категоричний вердикт.

Один із фанів порівнює гру нинішніх динамівців із тим, що було за попередніх тренерів. Порівняння виходить не на користь нинішнього штабу.

Інший уболівальник дотепно жартує, згадуючи помаранчево-чорне минуле Луческу.

Мирча Луческу агент Шахтаря в Динамо. Це спецоперація. — Volodymyr Fomichov (@Fomichov93) October 27, 2022

Дехто просто відчайдушно вимагає кадрових змін.

Сколько можно терпеть такую игру? Позор....переезды-переезды - уверен Луческу снова об этом скажет....ну может хватит уже...меняйте тренера и половину состава....просто кошмар....#АЕКДинамо #АЕК #Динамо — yarmolenko9 (@yarmolenko9) October 27, 2022

Один із дописувачів примудрився знайти позитив у невдалих виступах команди.

"Я ж казав!" - самовпевнено заявляє Богдан Шабаровський.

Ну що, тепер я цей самий чувак, який дивлячись цю ганьбу може самовдоволено сказати: "Ну я ж казав ще 2 роки тому".

Коли ти ставиш Луческу в надії на гарні результати - то отримуєш ганьбу і погані результати.#АЕКДинамо#AEKDynamo#Dynamo #Динамо — Богдан Шабаровський (@shabarovsky) October 27, 2022

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