Луческу: У матчі з Фенербахче маємо довести, що ми є найкращою командою у групі

У матчі з АЕК Ларнака (3:3) гравці київського Динамо через безглузді помилки ми пропустили голи.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми заслуговували на більше. Через безглузді помилки ми пропустили голи. Хочу зазначити, що АЕК - дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою. Ми поступилися у боротьбі, гравці АЕК грали набагато агресивніше, швидше. У фізичному плані вони перевершували нас. Але ми перевершили суперника у гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. А суперники скористалися нашими помилками та забили три голи.

Це успіх для АЕК, вони дуже хотіли вийти із групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч з Фенербахче, тому що ми маємо довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі", - сказав Луческу.