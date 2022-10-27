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Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи

Сьогодні 21:03 Андрій Твердохліб 275 0
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

АЕК із Кіпра вдруге вийшов уперед у грі з Динамо в 5 турі Ліги Європи.

На 53-й хвилині гол у ворота Нещерета забив Рафа Лопес.

На 26-й хвилині рахунок у матчі феноменальним ударом відкрив півзахисник кіпрського клубу Омрі Альтман. Владислав Ванат зрівняв рахунок на 45-й хвилині.

Для продовження боротьби за 3 місце в групі, Динамо потрібна лише перемога. Команда, яка посяде 3 місце в групі, зіграє в 1/16 фіналу Ліги конференцій. Нагадаємо, Динамо втратило шанси на прохід у плей-оф Ліги Європи. У киян - 0 очок після 4 турів. У кіпріотів - 3 бали. Єдину перемогу АЕК здобув над Динамо в 2 турі (0:1).

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