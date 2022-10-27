АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 5 турі Ліги Європи зіграє гостьовий поєдинок проти кіпрського АЕКа з Ларнаки.
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Матч відбудеться в четвер, 27 жовтня о 19:45 за київським часом.
Також на нашому сайті текстова онлайн-трансляція гри.
Динамо втратило шанси на прохід у плей-оф Ліги Європи. У киян - 0 очок після 4 турів. У кіпріотів - 3 бали. Єдину перемогу АЕК здобув над Динамо в 2 турі (0:1).
Турнірна таблиця групи B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Фенербахче*
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|2
|Ренн*
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|3
|АЕК
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|4
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|2-6
|0
Команда, яка посяде 3 місце в групі, зіграє в 1/16 фіналу Ліги конференцій.