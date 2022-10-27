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АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 13:51 35 0
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 5 турі Ліги Європи зіграє гостьовий поєдинок проти кіпрського АЕКа з Ларнаки.

Дивіться онлайн відео голів і огляд матчу в режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.

Матч відбудеться в четвер, 27 жовтня о 19:45 за київським часом.

Також на нашому сайті текстова онлайн-трансляція гри.

Динамо втратило шанси на прохід у плей-оф Ліги Європи. У киян - 0 очок після 4 турів. У кіпріотів - 3 бали. Єдину перемогу АЕК здобув над Динамо в 2 турі (0:1).

Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О
1  Фенербахче* 4 3 1 0 8-4 10
2  Ренн* 4 3 1 0 7-4 10
3  АЕК 4 1 0 3 3-6 3
4  Динамо 4 0 0 4 2-6 0

Команда, яка посяде 3 місце в групі, зіграє в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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