АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 5 турі Ліги Європи зіграє гостьовий поєдинок проти кіпрського АЕКа з Ларнаки.

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Матч відбудеться в четвер, 27 жовтня о 19:45 за київським часом.

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Динамо втратило шанси на прохід у плей-оф Ліги Європи. У киян - 0 очок після 4 турів. У кіпріотів - 3 бали. Єдину перемогу АЕК здобув над Динамо в 2 турі (0:1).

Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О 1 Фенербахче* 4 3 1 0 8-4 10 2 Ренн* 4 3 1 0 7-4 10 3 АЕК 4 1 0 3 3-6 3 4 Динамо 4 0 0 4 2-6 0

Команда, яка посяде 3 місце в групі, зіграє в 1/16 фіналу Ліги конференцій.