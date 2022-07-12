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"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова

Сьогодні 22:34 Valeriy Ruchka 5496 0
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова
#Рінат Ахметов, #Денисов, #ТК Футбол

Джерело - Чемпіон.

3 червня 2002 року донецький Шахтар упритул наблизився до першого чемпіонського титулу, обігравши вдома київське Динамо з рахунком 2:0.

Після цього для завоювання золотих медалей залишалося тільки обіграти аутсайдера - Закарпаття, з чим "гірники" впоралися.

Репортером на тому матчі працював майбутній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов. Після матчу він хотів взяти інтерв'ю у президента Шахтаря Ріната Ахметова, який був у супроводі своїх знаменитих друзів Віктора Януковича і Бориса Колесникова.

Денисов просив редактора телеканалу Україна Марину Міфодіївну вивести його в прямий ефір, що довгий час не вдавалося зробити.

А майбутній президент України сказав свою знамениту фразу: "Донбас порожняк нє гоніт".

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