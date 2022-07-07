Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

7 липня 2018 року збірна Хорватії перемогла росію в 1/4 фіналу Чемпіонату світу.

З цієї нагоди згадуємо те, що відбулося після матчу, а саме - відео, записане Домагоєм Відою та іншим динамівським хорватом Огнєном Вукоєвичем. Тоді, після переможної серії пенальті, гравці "картатих" вирішили патріотично звернутися до українців.

Віда провів у Києві перод 2013-2017 рр., зігравши за Динамо 104 матчі, забивши 10 голів та двічі вигравши Кубок та чемпіонат України. Вукоєвич відіграв за Динамо 7 сезонів (2008-2015), провівши 141 матч та відзначившись 10 голами.

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