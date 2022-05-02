Джерело - Чемпіон.
Генеральний директор каналу Футбол Олександр Денисов не стримався, побачивши, як ексфутболіст Шахтаря та збірної України радіє новому титулу чемпіонату росії разом із Зєнітом.
Денисов у своєму Instagram написав коротко і ясно:
"Щастя? Яке ж ти чмо".
Нагадаємо, Анатолій Тимощук зберігає дивне й цинічне мовчання із самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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