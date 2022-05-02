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Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО

Сьогодні 14:35 Андрій Дунець 54 0
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО
#війна, #Денисов, #Зеніт, #Анатолій Тимощук, #ТК Футбол

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор каналу Футбол Олександр Денисов не стримався, побачивши, як ексфутболіст Шахтаря та збірної України радіє новому титулу чемпіонату росії разом із Зєнітом.

Денисов у своєму Instagram написав коротко і ясно:

"Щастя? Яке ж ти чмо". 

Нагадаємо, Анатолій Тимощук зберігає дивне й цинічне мовчання із самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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