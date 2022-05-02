Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор каналу Футбол Олександр Денисов не стримався, побачивши, як ексфутболіст Шахтаря та збірної України радіє новому титулу чемпіонату росії разом із Зєнітом.

Денисов у своєму Instagram написав коротко і ясно:

"Щастя? Яке ж ти чмо".

Нагадаємо, Анатолій Тимощук зберігає дивне й цинічне мовчання із самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua