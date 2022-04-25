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Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини

Сьогодні 15:12 155 0
Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини
Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини
#Зеніт, #Сергій Палкін, #Анатолій Тимощук, #Шахтар

Джерело - ukrinform.ua.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розчарований мовчанням під час війни колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука.

Про це розповів сам функціонер.

"Я не розумію його, якщо чесно. Його батько зараз в територіальній обороні на заході України, він підтримує Україну. При цьому Анатолій зберігає мовчання.

Водночас Ярослав Ракицький, який грав у Зеніті, наступного дня після початку війни сказав: "Я не буду більше грати за Зеніт". Він приєднався до нас і бере участь у благодійних матчах. Це сильна позиція, і я йому дуже вдячний за те, як він нас підтримав. Неможливо зберігати нейтралітет, ти повинен обрати чиюсь сторону.

Я вважаю нормальним, що УАФ забрала у Тимощука ліцензію та всі титули. Ви можете уявити, що він був багаторічним капітаном збірної України? Неважливо, колишній капітан чи чинний – він повинен бути прикладом для всіх. Який він приклад подає своїм мовчанням про те, що відбувається в його країні? Я не розумію цю позицію.

Він залишається у Зеніті. Він обрав гроші замість Батьківщини та своїх батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Я на 100% впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід у якості гравця та тренера. З його досвідом та досягненнями легко можна було знайти нову роботу", – сказав Палкін.

Раніше Шевченко відреагував на мовчання Тимощука.

Нагадаємо, Тимощука позбавлено звання Почесний громадянин міста Луцька.

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