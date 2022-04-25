Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розчарований мовчанням під час війни колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука.

Про це розповів сам функціонер.

"Я не розумію його, якщо чесно. Його батько зараз в територіальній обороні на заході України, він підтримує Україну. При цьому Анатолій зберігає мовчання.

Водночас Ярослав Ракицький, який грав у Зеніті, наступного дня після початку війни сказав: "Я не буду більше грати за Зеніт". Він приєднався до нас і бере участь у благодійних матчах. Це сильна позиція, і я йому дуже вдячний за те, як він нас підтримав. Неможливо зберігати нейтралітет, ти повинен обрати чиюсь сторону.

Я вважаю нормальним, що УАФ забрала у Тимощука ліцензію та всі титули. Ви можете уявити, що він був багаторічним капітаном збірної України? Неважливо, колишній капітан чи чинний – він повинен бути прикладом для всіх. Який він приклад подає своїм мовчанням про те, що відбувається в його країні? Я не розумію цю позицію.

Він залишається у Зеніті. Він обрав гроші замість Батьківщини та своїх батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Я на 100% впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід у якості гравця та тренера. З його досвідом та досягненнями легко можна було знайти нову роботу", – сказав Палкін.