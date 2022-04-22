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Лужний - про Тимощука: Забувайте вже про цього нафарбованого фейкового патріота

Сьогодні 15:39 268 0
Лужний - про Тимощука: Забувайте вже про цього нафарбованого фейкового патріота
#Олег Лужний

Джерело - SportArena.

Колишній захисник Динамо та збірної України Олег Лужний висловився з приводу мовчання тренера Зеніту Анатолія Тимощука про напад РФ на Україну.

"Я вас прошу, забувайте вже про цього нафарбованого фейкового патріота з жовто-синьою пов’язкою на голові. Все показують вчинки, а не розмови і показуха.

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Такі от "тимощуки" похапали всі свої гроші і повтікали з України в критичний момент: судді, державні чиновники-корупціонери, олігархи. Сидять і кайфують у Європі, поки у нас йде війна. Після нашої перемоги вам тут не будуть раді. Краще не повертайтесь", - сказав Лужний.

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