Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі

Джерело - Чемпіон.

Український мотоболіст, гравець вишняківської Ниви та національної збірної, багаторазовий чемпіон країни Віталій Бойко отримав на війні важкі поранення.

Про це повідомляє офіційна сторінка вишняківців у Facebook.

"У цей нелегкий для всієї країни час ми просимо вашої допомоги! Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ, та при передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, у результаті якої впав у кому III ступеня. На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", - повідомляє пресслужба Ниви.

Нагадаємо, війна з рашистами, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, забрала життя багатьох українських спортсменів і тренерів...

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