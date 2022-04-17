Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Сьогодні 17:09 210
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні 18:54 114
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Сьогодні 18:25 164
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Сьогодні 18:05 302
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Сьогодні 14:14 414
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Сьогодні 12:24 602
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 881
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 882
Магучіх: На все життя запам'ятаю 24 лютого
Вчора 23:25 560
Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 21:54 439
Блоги
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 295
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:44 1476
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:19 6544
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше Віктор Слюсаренко
Вчора 18:09 285
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar Віктор Слюсаренко
Вчора 16:11 321
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки"
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" Андрій Дунець
Вчора 11:31 1878
Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО
Ракицький заспівав гімн України перед матчем Лехія - Шахтар? ВІДЕО Андрій Дунець
15.04.2022 12:40 2458
БК Дніпро передав чергову допомогу військовослужбовцям ЗСУ
БК Дніпро передав чергову допомогу військовослужбовцям ЗСУ Віктор Слюсаренко
15.04.2022 12:00 281
12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією
12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією Віктор Слюсаренко
15.04.2022 11:05 581
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні Андрій Твердохліб
14.04.2022 13:40 607
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів Андрій Твердохліб
14.04.2022 12:39 5322 1
Каррі відновився після травми та провів перше тренування
Каррі відновився після травми та провів перше тренування Андрій Твердохліб
14.04.2022 10:24 340
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Андрій Твердохліб
14.04.2022 06:34 61554 42
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Андрій Дунець
14.04.2022 01:01 9062
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Андрій Дунець
13.04.2022 19:23 7289 2
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО Андрій Дунець
13.04.2022 12:33 1226
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО Андрій Дунець
12.04.2022 18:12 4596
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України Віктор Слюсаренко
12.04.2022 14:09 495
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету Віктор Слюсаренко
12.04.2022 08:55 549
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові Віктор Слюсаренко
11.04.2022 22:25 572
Прямі трансляції

Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі

Сьогодні 18:05 Андрій Твердохліб 302 0
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі

Джерело - Чемпіон.

Український мотоболіст, гравець вишняківської Ниви та національної збірної, багаторазовий чемпіон країни Віталій Бойко отримав на війні важкі поранення.

Про це повідомляє офіційна сторінка вишняківців у Facebook.

"У цей нелегкий для всієї країни час ми просимо вашої допомоги! Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ, та при передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, у результаті якої впав у кому III ступеня. На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", - повідомляє пресслужба Ниви.

Нагадаємо, війна з рашистами, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, забрала життя багатьох українських спортсменів і тренерів...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Валенсія вдома поступилася Осасуні: результати матчів 32 туру Ла-Ліги Валенсія вдома поступилася Осасуні: результати матчів 32 туру Ла-Ліги 1148
Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти росії, якщо її допустять до жіночого Євро-2022 Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти росії, якщо її допустять до жіночого Євро-2022 1310 1
Фіорентина здолала Венецію: результати матчів 33 туру Серії А Фіорентина здолала Венецію: результати матчів 33 туру Серії А 1363
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО 1482
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО 6555
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3408
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16493
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12330
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38437
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10089 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42661
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173329 6