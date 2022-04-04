Мельник: ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Тетяна Мельник відреагувала на вбивство російськими окупантами мирних громадян у Бучі.
"Це українська Буча. Після звільнення нашою армією. Це українці. Скільки їх: Маріуполь, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бровари, Чернігів, Харків, Суми, Сєвєродонецьк та багато інших.
ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають. Дайте нам зброю. Ми захистимо себе самостійно - українці мають право на життя", - сказала Мельник.
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