Мельник: ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають

Українська легкоатлетка Тетяна Мельник відреагувала на вбивство російськими окупантами мирних громадян у Бучі.

"Це українська Буча. Після звільнення нашою армією. Це українці. Скільки їх: Маріуполь, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бровари, Чернігів, Харків, Суми, Сєвєродонецьк та багато інших.

ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають. Дайте нам зброю. Ми захистимо себе самостійно - українці мають право на життя", - сказала Мельник.