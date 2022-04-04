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Мельник: ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають

Сьогодні 09:09 Віктор Слюсаренко 105 0
Мельник: ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають
#Тетяна Мельник

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Тетяна Мельник відреагувала на вбивство російськими окупантами мирних громадян у Бучі. 

"Це українська Буча. Після звільнення нашою армією. Це українці. Скільки їх: Маріуполь, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бровари, Чернігів, Харків, Суми, Сєвєродонецьк та багато інших.

ЄС, у той час, як ви рахуєте гроші та залежність від нафти, люди помирають. Дайте нам зброю. Ми захистимо себе самостійно - українці мають право на життя", - сказала Мельник.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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