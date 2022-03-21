Фани Роми прогавили перший гол своєї команди в дербі через власний банер. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Римське дербі між Ромою та Лаціо стартувало дуже жваво - перший гол у зустрічі було забито вже на 1-й хвилині гри.

Найактивніші вболівальники Роми ще навіть не встигли згорнути банер, який був частиною масштабного передматчевого перфомансу на трибунах. Велетенське полотно закривало фанам огляд на поле, відтак вони не відразу зрозуміли, що трапилося. Але, почувши радісні крики на сусідніх секторах стадіону та передаючи одне одному радісну звістку, все швидко з'ясувалося: Теммі Абрагам вивів Рому вперед.

На відео можна відчути всю атмосферу з трибуни Курва Суд та поставити себе на місце очевидця подій:

Матч, до слова, завершився розгромом - 3:0 на користь Роми.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua