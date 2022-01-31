Джерело - Чемпіон.
36-річний лідер Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду показав, як грає зі своїм старшим сином, 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим.
"Сьогодення і майбутнє", - прокоментував Кріштіану свіжі фото.
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Варто відзначити, що Роналду-молодший виступає за Манчестер Юнайтед U-12.
Раніше Роналду гарно відпочив разом із сім'єю у Дубаї.
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