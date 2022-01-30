Джерело - Чемпіон.

36-річний бомбардир Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду відпочив у Дубаї разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес та чотирма дітьми.

"Дякую, Дубаю, за добрий час. Дякую, Дубаю, за теплі почуття. Дякую, Дубаю, за найпрекрасніші сімейні моменти. Дубай - мій другий дім... Моя сім'я вдячна за добрий прийом і щедрість цих прекрасних людей... З моєю щирою любов'ю до вас", - прокоментував Кріштіану сімейне фото.

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У Дубаї Роналду романтично привітав Джорджину Родрігес із Днем ​​народження.

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