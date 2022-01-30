Головне
Коноплянка узгодив перехід в європейський клуб
Вчора 18:44 2286
Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру
Сьогодні 08:43 179
Алієв: У Динамо залишилися борги переді мною
Сьогодні 08:27 237
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:14 17223 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 23:50 22843 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 20:46 45421
Ломаченко близький до бою з Камбососом
Вчора 20:26 967
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 13:44 21668
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022
Вчора 12:30 671
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 00:04 14226
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Каррі станцював після влучного триочкового кидка
Каррі станцював після влучного триочкового кидка Віктор Слюсаренко
28.01.2022 16:17 296
Не може бути настільки юним: вболівальники клубу АПЛ сумніваються у віці нігерійського новачка
Не може бути настільки юним: вболівальники клубу АПЛ сумніваються у віці нігерійського новачка Віктор Слюсаренко
28.01.2022 15:02 1814
Роналду влаштував розкішне свято для коханої на найвищому хмарочосі світу
Роналду влаштував розкішне свято для коханої на найвищому хмарочосі світу Віктор Слюсаренко
28.01.2022 14:02 578
НБА представила ТОП-5 моментів дня
НБА представила ТОП-5 моментів дня Віктор Слюсаренко
28.01.2022 13:31 250
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
28.01.2022 12:06 65599
Нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку: Я на нього рівнявся
Нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку: Я на нього рівнявся Віктор Слюсаренко
28.01.2022 11:44 1133
Андрій Ярмоленко з сім'єю відпочив у Дубаї
Андрій Ярмоленко з сім'єю відпочив у Дубаї Віктор Слюсаренко
28.01.2022 11:29 395
Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала
Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала Віктор Слюсаренко
27.01.2022 20:05 1728
Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики
Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики Віктор Слюсаренко
27.01.2022 15:16 616
Легендарний Кафу допоміг клубу УПЛ підписати земляка
Легендарний Кафу допоміг клубу УПЛ підписати земляка Віктор Слюсаренко
27.01.2022 15:02 636
Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт
Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт Віктор Слюсаренко
27.01.2022 14:45 797
НБА представила ТОП-10 моментів дня
НБА представила ТОП-10 моментів дня Віктор Слюсаренко
27.01.2022 14:18 312
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Валерій Ручка
27.01.2022 09:55 14301
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Андрій Твердохліб
26.01.2022 21:20 604
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт Андрій Твердохліб
26.01.2022 20:56 502
Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:50 610
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 23:17 687
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:44 3772
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 20:55 802
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 18:00 700

Дубай - мій другий дім: Роналду гарно відпочив разом із сім'єю

Сьогодні 07:46 Віктор Слюсаренко 448 0
Дубай - мій другий дім: Роналду гарно відпочив разом із сім'єю
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

36-річний бомбардир Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду відпочив у Дубаї разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес та чотирма дітьми.

"Дякую, Дубаю, за добрий час. Дякую, Дубаю, за теплі почуття.

Дякую, Дубаю, за найпрекрасніші сімейні моменти.

Дубай - мій другий дім... Моя сім'я вдячна за добрий прийом і щедрість цих прекрасних людей... З моєю щирою любов'ю до вас", - прокоментував Кріштіану сімейне фото.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

У Дубаї Роналду романтично привітав Джорджину Родрігес із Днем ​​народження.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 21668
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE 3772
Шевченко не очолить збірну Польщу через його дружбу з Абрамовичем Шевченко не очолить збірну Польщу через його дружбу з Абрамовичем 5033
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 22843 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 17223 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 45421
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4217
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27263
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11073
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2248 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84183 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 13895