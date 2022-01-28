Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Олів'є Жіру опублікував пост у своєму Instagram, присвятивши його екснаставнику збірної України та Дженоа Андрію Шевченку.

35-річний француз ще з дитинства вболівав за россонері, а його улюбленим футболістом у складі червоно-чорних був українець.

"Колись моїм улюбленим гравцем був нападник Мілана Андрій Шевченко. Життя надало мені можливість зустрітися з ним кілька разів. І носити ту ж футболку, що й він. Життя прекрасне, все може статися: тільки вір в це", - зазначив Жіру.

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Раніше форвард Црвени Звезди перейшов у Мілан.

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