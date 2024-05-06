Джерело - ESPN.

Угода щодо бою за звання абсолютного чемпіон світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі включає обов’язкову опцію реваншу.

Про це розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх, який займається організацією поєдинку, в коментарі для ESPN.

За словами саудівського промоутера, реванш відбудеться незалежно від того, як завершиться перший мегафайт, який пройде вже 18 травня. Аль-аш Шейх планує провести другий поєдинок 12 або 13 жовтня, щоб сезон в Ер-Ріяді було відкрито великою подією.

Ймовірно, у другому бою звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, оскільки IBF зробить свій титул вакантним через неможливість провести обов’язковий захист проти Філіпа Хрговича.

Якщо після реваншу рахунок у протистоянні Усика та Ф’юрі буде рівним, то буде проведено третій, вирішальний бій. Очікується, що він може відбутися в другій половині 2025 року, оскільки на наступний березень планується поєдинок Ф’юрі проти Ентоні Джошуа.