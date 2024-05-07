Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув виїзну перемогу над Ліллем у межах 32 туру французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 3:4. Після першого тайму Лілль мав комфортну перевагу — 2:0. У другому таймі команди створили гольову феєрію, після якої перемогу святкував Ліон. Окремої уваги заслуговують останні 10 хвилин матчу, впродовж яких було забито 4 м'ячі. Вирішальними стали два голи Олімпіка на 88 та 90+2 хвилинах.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

32 тур, 6 травня

Лілль — Ліон 3:4 (2:0)

Голи: 1:0 — 21 Диакіте, 2:0 — 37 Жегрова, 2:1 — 65 Бенрахма, 2:2 — 82 Фофана, 3:2 — 86 Диакіте, 3:3 — 89 Ляказетт, 3:4 — 90+2 Бальде

Турнірна таблиця

Напередодні Ренн вирвав перемогу над Мецом, а Монако розгромив Клермон.

У 31 турі чемпіонату монегаски на виїзді програли Ліону, що дозволило ПСЖ достроково стати чемпіоном Франції.