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Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ

Сьогодні 00:03 226 0
Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кристал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Дублем в матчі відзначився французький півзахисник Мікаель Олісе.

Чемпіонат Англії — АПЛ
36 тур, 6 травня

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Олісе, 2:0 - 40 Матета, 3:0 - 58 Мітчелл, 4:0 - 66 Олісе.

Після приголомшливої поразки МЮ посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Крістал Пелес йде 14-м.

Зазначимо, Ман Юнайтед пропустив 81 гол цього сезону у всіх турнірах, що є найвищим показником в історії клубу з 1976-77 років.

Також, вперше в історії "червоні дияволи" програли 13 матчів в одному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, напередодні Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком розгромив Вест Гем (5:0), а Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем (4:2).

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