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Форвард Црвени Звезди перейшов у Мілан

Сьогодні 21:00 191 0
Мілан підписав перспективного нападника
Форвард Црвени Звезди перейшов у Мілан
#Мілан, #Футбольні трансфери, #Црвена Звезда, #Марко Лазетич

Джерело - legaseriea.it.

Нападник Црвени Звезди та молодіжної збірної Сербії Марко Лазетич став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 4 млн євро, а контракт підписаний до літа 2026 року.

Цього сезону Лазетич провів 21 гру за Црвену Звезду у всіх турнірах, в яких зумів забити сім м'ячів.

Про трансфер не оголошено офіційно, проте форварда внесено до списку футболістів Мілана на сайті Серії А.

Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша на заміну Кессьє.

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