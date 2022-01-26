Форвард Црвени Звезди перейшов у Мілан

Джерело - legaseriea.it.
Нападник Црвени Звезди та молодіжної збірної Сербії Марко Лазетич став гравцем Мілана.
Про це повідомляє пресслужба Серії А.
За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 4 млн євро, а контракт підписаний до літа 2026 року.
Цього сезону Лазетич провів 21 гру за Црвену Звезду у всіх турнірах, в яких зумів забити сім м'ячів.
Про трансфер не оголошено офіційно, проте форварда внесено до списку футболістів Мілана на сайті Серії А.
Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша на заміну Кессьє.