Форвард Црвени Звезди перейшов у Мілан

Мілан підписав перспективного нападника

Нападник Црвени Звезди та молодіжної збірної Сербії Марко Лазетич став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 4 млн євро, а контракт підписаний до літа 2026 року.

Цього сезону Лазетич провів 21 гру за Црвену Звезду у всіх турнірах, в яких зумів забити сім м'ячів.

Про трансфер не оголошено офіційно, проте форварда внесено до списку футболістів Мілана на сайті Серії А.

Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша на заміну Кессьє.