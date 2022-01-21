Директор клубу все ще перебуває у чудовій формі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар опублікував відео, на якому легенда клубу Дарійо Срна продемонстрував, що все ще не втрачає ігрових кондицій.

39-річний хорват, який завершив кар'єру у 2019 році, показав гравцям гірників майстер-клас з прийому м'яча, жонглювання та верхової передачі.

"Дарійо Срна знову на полі й у чудовій формі", - сказано у підписі до відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Раніше у Шахтарі назвали майбутнє Коноплянки.

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