Екіпірувальники мюнхенського клубу явно щось наплутали

Під час матчу 18-го туру німецької Бундесліги між Баварією та менхенгладбаською Боруссією (1:2) стався курйозний епізод.

18-річний півзахисник мюнхенської команди Джамал Мусіала провів увесь другий тайм поєдинку з чужим прізвищем на спині.

Юний талант Баварії у перерві змінив екіпірування, одягнувши футболку з 42-м номером, під яким він і виступає, але з прізвищем свого одноклубника Корентена Толіссо. Варто зазначити, що французький хавбек має 24-й номер у команді, через що, очевидно, і вийшла плутанина.

Примітно, що перший тайм Мусіала відіграв у правильній формі.

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