Джерело - FootballHub.

Російський воротар німецького Баєра Андрєй Луньов назвав легенд українського спорту - Олега Блохіна та Сергія Бубку - найвеличнішими російськими спортсменами.

Про це пише FootballHub із посиланням на Werkself Magazin.

"У Росії є багато великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овєчкін, який виграв Кубок Стенлі у складі Вашингтон Кепіталз. У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природньо, також є одним із кумирів.

Найвеличніший російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин — зразок для наслідування для кожного голкіпера, оскільки свого часу він був найкращим у світі. Його ім'я асоціюється з перемогою СРСР на чемпіонаті Європи 1960 року. На жаль, Яшин помер у 1990 році, за рік до народження. Пізніше враження на мене як на вратаря справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", - сказав Луньов.

Олег Блохін (народився в Києві) - видатний український футболіст, володар Золотого м'яча 1775 року, найрезультатитвніший гравець в історії Радянського футболу. За київське Динамо зіграв 432 матчі, у яких забив 211 голів. За збірну СРСР форвард провів 113 матчів, відзначився 44 рази

Сергій Бубка (народився на Луганщині) - видатний український легкоатлет, Олімпійський чемпіон 1988 року, шестриразовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною. Очолює Національний олімпійський комітет України.

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