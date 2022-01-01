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Новорічна ганьба: український футболіст привітав росіян під час виступу Путіна

Сьогодні 21:32 Андрій Твердохліб 355 0
Новорічна ганьба: український футболіст привітав росіян під час виступу Путіна

Джерело - Чемпіон.

Скандальний український нападник Олег Міщенко публічно привітав із Новим роком під час виступу президента Росії Владіміра Путіна.

Відповідне відео футболіст розмістив у сторіз свого Instagram.

"З новим роком, браття", - написав Міщенко, вочевидь, звернувшись до росіян.

Раніше Міщенко заявив, про свою любов до Росії та пояснив своє фото біля московського Кремля.

Нагадаємо, Міщенко на найвищому рівні виступав за Металург Д, Ворсклу, Говерлу, російський Амкар та Іллічівець.

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