У місті Калангут у штаті Гоа на честь нападника Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду встановили скульптуру.

За даними Times of India, вартість статуї склала близько 15 тисяч євро, а вага - понад 400 кг.

Проте багато хто залишився незадоволеним встановленням статуї Роналду: на думку критиків, владі слід увічнити спортсмена з Індії.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT