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Матч завершився скандалом. Колишньому гравцеві Київ-Баскета фанати влучили пляшкою у голову
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Матч Першої турецької ліги між Маніса - Орманспор на Різдво завершився скандалом.

Одному із лідерів команди Орманспор Брюсу Мессі, який відомий в Україні за виступами за Київ-Баскет та Одесу, отримав від фанатів.

Поразка спричинила гнів уболівальників місцевої команди. Фанати кинули пляшкою в голову Мессі, а після матчу почали вибігати на паркет, не даючи гравцям піти у роздягальню.

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Допис, поширений Overseasfits (@overseasfits)

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