Різдвяний матч завершився заворушеннями від фанатів

Джерело - Чемпіон.

Матч Першої турецької ліги між Маніса - Орманспор на Різдво завершився скандалом.

Одному із лідерів команди Орманспор Брюсу Мессі, який відомий в Україні за виступами за Київ-Баскет та Одесу, отримав від фанатів.

Поразка спричинила гнів уболівальників місцевої команди. Фанати кинули пляшкою в голову Мессі, а після матчу почали вибігати на паркет, не даючи гравцям піти у роздягальню.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Overseasfits (@overseasfits)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua