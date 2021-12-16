Джерело - Чемпіон.
Один із найкращих боксерів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко продовжує інтригувати публіку.
45-річний українець виклав фото та відео зі свого тренування. Володимир спарингує в Києві.
Wladimir Klitschko back sparring at age 45…— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 14, 2021
[📽️ @Klitschko] pic.twitter.com/CISXJaMxXJ
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Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Останні роки українець часто робить натяки на можливе повернення.
Нагадаємо, вчинок Ломаченка жорстко засудив Володимир Кличко, а Тарас Шелестюк вирішив, що Ломаченко інвестував у іспанське виноробство.
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