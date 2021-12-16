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45-річний Володимир Кличко показав свій спаринг

Джерело - Чемпіон.

Один із найкращих боксерів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко продовжує інтригувати публіку.

45-річний українець виклав фото та відео зі свого тренування. Володимир спарингує в Києві.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Останні роки українець часто робить натяки на можливе повернення.

Нагадаємо, вчинок Ломаченка жорстко засудив Володимир Кличко, а Тарас Шелестюк вирішив, що Ломаченко інвестував у іспанське виноробство.

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