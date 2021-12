Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко не оцінив вчинок з прапором Василя Ломаченка.

У своєму твіттері ексчемпіон світу за кількома версіями опублікував визначення терміну "Патріотизм".

Вікіпедія: Патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини. Настрої — це спільна єдність людей.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він країну, НЕ використавши прапор своєї країни? WTF (what the f*uck - ред.)", - написав Кличко.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc