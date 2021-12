Український легковаговик Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) прибув на арену бою проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO) в Madison Square Garden.

🇺🇦LOMA HAS ARRIVED🚶@VasylLomachenko is in the Garden ahead of his fight with @RichardCommey 🔜🙌 pic.twitter.com/Kli3ABUoAv