Американець Джон Бауза (16-0-0, 6 КО) потужно нокаутував свого співвітчизника Майкла Вілльямса-молодшого (19-1-0, 12 КО) в 4 раунді.

Поєдинок у суперлегкій вазі відбувся в андеркарді бою Ломаченко - Коммі. Спочатку Вілльямс побував у нокдауні, а за кілька хвилин опинився в нокауті.

🇵🇷 @BauzaJohn FLOORS Michael Williams Jr. with a monstrous over hand left. #LomaCommey | Undercards LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/NJnwsSuMnG

IT’S OVER 😱@BauzaJohn puts Michael Williams Jr. out with a NASTY KO in round 4.#LomaCommey | Undercards LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/06xqFFIP4F