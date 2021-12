Ломаченко - Коммі: матч-центр

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня 2021 року в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про бій у цій новині в режимі реального часу.

Василь Ломаченко приміряв боксерські рукавички:

Олександр Усик поруч:

Дуель поглядів:

This fight only could be held in one place!



🇺🇦 @VasylLomachenko vs 🇬🇭 @RichardCommey



LIVE on Saturday night on BIG @ESPN from @TheGarden! 🌹 pic.twitter.com/dRlAeIn4Ie