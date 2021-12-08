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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
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Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем Андрій Твердохліб
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Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався
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Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи
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Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
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19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
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Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг Андрій Твердохліб
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35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР Андрій Твердохліб
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Сьогодні 14:42 Сергей Шемшученко 9441 0
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Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин 
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Телеграм головному редактору.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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