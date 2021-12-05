Джерело - Чемпіон.
Напередодні в 30 турі чемпіонату Швеції Мальме розписав нічию з Хальмстадом і здобув 22-е чемпіонство в своїій історії.
Однак найцікавіше розпочалося після фінального свистка арбітра. Тисячі вболівальників Мальме вибігли на поле, щоб розділити радість перемоги з футболістами. Ніби, нікого не розчавило в такій метушні...
🇸🇪 Фанаты «Мальмё» отмечают победу команды на чемпионате Швеции. Только посмотрите, какое месиво 😳 pic.twitter.com/lwTnNO0B7W— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 5, 2021
📺 Studio Guldkaos!— Malmö FF (@Malmo_FF) December 4, 2021
Alla reaktioner direkt efter slutsignal.https://t.co/cavx8VsfgL pic.twitter.com/dTezOEWGFf
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