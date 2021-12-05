Джерело - Чемпіон.

Напередодні в 30 турі чемпіонату Швеції Мальме розписав нічию з Хальмстадом і здобув 22-е чемпіонство в своїій історії.

Однак найцікавіше розпочалося після фінального свистка арбітра. Тисячі вболівальників Мальме вибігли на поле, щоб розділити радість перемоги з футболістами. Ніби, нікого не розчавило в такій метушні...

🇸🇪 Фанаты «Мальмё» отмечают победу команды на чемпионате Швеции. Только посмотрите, какое месиво 😳 pic.twitter.com/lwTnNO0B7W — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 5, 2021

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