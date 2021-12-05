Відео дня. Каррі влучив у кошик з трибуни

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі порадував уболівальників черговою магією.

Перед грою регулярного чемпіонату НБА проти Сан-Антоніо Сперс Каррі влучив у кошик з трибуни.

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Воїни поступилися гостям із Техасу (107:112), однак продовжують очолювати турнірну таблицю НБА, у команди із Сан-Франциско 19 перемог в 23 матчах.

Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс

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