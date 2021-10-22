ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс

Лідер Голден Стейт видав феноменальний перформанс

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорс видав шикарний матч регулярного чемпіонату проти Лос-Анджелес Кліпперс (115:113). Лідер Воїнів закинув два фантастичні триочкові та схилив шальки терезів на бік своєї команди.

Загалом Каррі набрав 45 очок, 1 асист і 10 підборів. 25 очок захисник записав у свій актив у першійчверті, реалізувавши 10 із 10 кидків з гри.

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