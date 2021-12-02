Джерело - Чемпіон.

Матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії Калаорра - Атлетіко Балеарес запам'ятався голом воротаря гостей Хаві Хінарда.

Господарі були близькі до виходу в 1/32 фіналу, якби не штрафний, який був призначений вже у компенсований арбітром до матчу час.

Голкіпер найкраще зіграв після подачі та ударом головою прошив сітку воріт суперника - 1:1. Радості його команди не було меж, футболісти хапались за голову від подиву. Хаві врятував команду від поразки та перевів матч у серію пенальті, де голкіпер парирував два 11-метрові удари суперника.

Відео гола:

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