Джерело - Чемпіон.
Матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії Калаорра - Атлетіко Балеарес запам'ятався голом воротаря гостей Хаві Хінарда.
Господарі були близькі до виходу в 1/32 фіналу, якби не штрафний, який був призначений вже у компенсований арбітром до матчу час.
Голкіпер найкраще зіграв після подачі та ударом головою прошив сітку воріт суперника - 1:1. Радості його команди не було меж, футболісти хапались за голову від подиву. Хаві врятував команду від поразки та перевів матч у серію пенальті, де голкіпер парирував два 11-метрові удари суперника.
Відео гола:
📺 @footters por si alguien se ha perdido la LOCURA de @guiti22 #ATACAM #LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/4dQo1IWZv8— CD Atlético Baleares (@atleticbalears) December 1, 2021
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