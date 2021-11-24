Джерело - Чемпіон.
Чемпіон НБА 2016 року Іман Шамперт переміг у американському телешоу Танці з зірками.
Колишній спортсмен виступав там із професійною танцівницею Даніеллою Карагач.
За свій виступ у фіналі вони здобули максимальний бал за фокстрот під пісню Earth, Wind & Fire Вересень.
.@imanshumpert was left speechless after winning @DancingABC— SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2021
(via @Gleb_Savchenko) pic.twitter.com/Y3QfOSggdf
Нагадаємо, Шамперт виступав у НБА з 2011 по 2021 рік. Він грав за Нью-Йорк, Клівленд, Сакраменто, Г'юстон та Бруклін. У 2016 році Шамперт разом із Клівлендом став чемпіоном НБА.
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