Джерело - Чемпіон.

Чемпіон НБА 2016 року Іман Шамперт переміг у американському телешоу Танці з зірками.

Колишній спортсмен виступав там із професійною танцівницею Даніеллою Карагач.

За свій виступ у фіналі вони здобули максимальний бал за фокстрот під пісню Earth, Wind & Fire Вересень.

Нагадаємо, Шамперт виступав у НБА з 2011 по 2021 рік. Він грав за Нью-Йорк, Клівленд, Сакраменто, Г'юстон та Бруклін. У 2016 році Шамперт разом із Клівлендом став чемпіоном НБА.

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