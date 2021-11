Чемпіон НБА 2016 року Іман Шамперт переміг у американському телешоу Танці з зірками.

Колишній спортсмен виступав там із професійною танцівницею Даніеллою Карагач.

За свій виступ у фіналі вони здобули максимальний бал за фокстрот під пісню Earth, Wind & Fire Вересень.

.@imanshumpert was left speechless after winning @DancingABC



(via @Gleb_Savchenko) pic.twitter.com/Y3QfOSggdf