Джерело - Чемпіон.

Відома українська телеведуча Дарія Савіна взяла інтерв'ю в дружини 37-річного голкіпера донецького Шахтаря та збірної України Андрія Пятова Юлії.

Дім та побут П'ятових вперше був знятий у подробицях.

"За кожним успішним чоловіком стоїть сильна жінка... Сьогодні моєю співрозмовницею була дружина легенди українського футболу - Андрія Пятова! Яка вона, Юля Пятова? Вона - крута! В усьому! Дякую тобі, Юліє, за щиру бесіду, гостинність та екскурсію по дому! Нікому раніше не вдавалося побачити і зняти у деталях, як живуть Пятови", - прокоментувала Дарія фото з Юлією.

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Андрій та Юлія Пятови разом вже понад 16 років. Пара виховує чотирьох дітей - трьох доньок та сина.

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