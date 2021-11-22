Джерело - Чемпіон.
Телеведуча та дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності.
Седан розмістила у своєму Instagram відео, на якому грає на розкішному білому роялі.
"Граю не лише на нервах", - написала Влада під відео.
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Раніше Зінченко показав, як дочка зустріла його після перемоги над збірною Боснії (2:0).
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