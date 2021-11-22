Джерело - Чемпіон.

Телеведуча та дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан продемонструвала свої музичні здібності.

Седан розмістила у своєму Instagram відео, на якому грає на розкішному білому роялі.

"Граю не лише на нервах", - написала Влада під відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Раніше Зінченко показав, як дочка зустріла його після перемоги над збірною Боснії (2:0).

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