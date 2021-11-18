Джерело - Чемпіон.

Донька Олександра Зінченка оригінально зустріла батька після відрядження останнього до лав національної збірної України.

3-річна Єва напевне рада була бачити свого татуся.

"Доця зустріла. На що награв папка, те й отримав", - жартома підписав кумедну світлину футболіст.

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Нагадаємо, гол Зінченка став переможним для збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною.

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