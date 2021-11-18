Джерело - Чемпіон.
Донька Олександра Зінченка оригінально зустріла батька після відрядження останнього до лав національної збірної України.
3-річна Єва напевне рада була бачити свого татуся.
"Доця зустріла. На що награв папка, те й отримав", - жартома підписав кумедну світлину футболіст.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, гол Зінченка став переможним для збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua