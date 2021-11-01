Джерело - Чемпіон.

Греміо на своєму полі програв Палмейрасу з рахунком 1:3 у матчі 29-го туру чемпіонату Бразилії.

У складі переможців дубль зробив Рафаель Вейга (один із голів із пенальті), ще один м'яч забив Брено Енріке. У Греміо відзначився Дієго Соуза.

Вболівальники господарів після гри вибігли на поле і почали ламати обладнання для роботи системи VAR. При цьому гравці клубу сховалися у підтрибунному приміщенні.

Зазначимо, що на 86-й хвилині при рахунку 1:2 арбітри після використання VAR відмінили гол Греміо, зафіксувавши офсайд.

Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO — ge (@geglobo) October 31, 2021

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