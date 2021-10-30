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Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос

Сьогодні 20:10 Андрій Твердохліб 263 0
Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос

Джерело - Чемпіон.

Знаковою виявилася гра 13 туру УПЛ Маріуполь - Динамо для капітана киян Сергія Сидорчука. 

Півзахисник вперше в кар'єрі забив два голи в одній грі. Другий гол півзахисника став ювілейним, 20- м за Динамо.

Обидва взяття воріт із категорії тих, що подобаються уболівальникам, однак другий гол капітана Динамо в матчі - справній шедевр.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу в Маріуполі, а головний тренер команди Мірча Луческу залишився дуже незадоволеним грою своїх підопічних.

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