Головний тренер Динамо поділився думкою щодо перемоги над приазовцями

Джерело - Чемпіон.

Гравці київського Динамо мали контролювати перебіг гри 13 туру УПЛ проти Маріуполя (2:3).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і у матчі на Кубок повелися як любителі, а не професіонали. Замість того, щоб забивати, контролювати перебіг гри – розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка", - заявив фахівець.

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"Могли закінчити і 5:1, і 6:1. Але моменти, які були, а їх було багато, кожен трактував так, як хотів. І трактували неправильно. Було багато егоїзму із боку моїх гравців на полі. Це те, що мені сподобалося у цих двох матчах. Ми розберемося з цим, обговоримо".

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